Resident Evil 3 Remake: emergono nuovi dettagli su Nemesis e finali multipli

Continuano ad arrivare nuovi dettagli sul remake del terzo capitolo di Resident Evil 3 e, dopo aver svelato qualche informazione sulla quantità di contenuti inediti presenti nel gioco, ecco che spuntano fuori altre caratteristiche sul gioco dall'ultimo numero della rivista PlayStation Official Magazine UK.

Un utente sul forum ResetEra è riuscito a mettere le mani sulla rivista cartacea in anticipo e ha svelato le principali informazioni sul titolo Capcom svelate al suo interno. Tra le principali novità rispetto al gioco originale troviamo ad esempio un Nemesis molto più curato: pare infatti che il team di sviluppo abbia ricreato a grandezza reale la creatura così da catturarne il modello e inserirlo nel titolo tramite la tecnica della fotogrammetria. Non è il solo aspetto estetico del mostro ad aver ricevuto però tutta questa attenzione, dal momento che a muoverlo sarà un'intelligenza artificiale molto più avanzata rispetto a quella del Mr.X di Resident Evil 2 Remake. Per quanto riguarda invece l'esplorazione, è stata confermata la possibilità di esplorare le aree di gioco con molta più libertà rispetto all'originale, sebbene non si tratti di un open world. Tra le aree disponibili troviamo le strade, i negozi, la stazione di rifornimento Stagla, gli uffici Raccoon Press e l'ospedale.

Passando invece al gameplay, è stata confermata la presenza di Carlos come personaggio giocabile ed è stata smentita la possibilità di effettuare scelte in vari punti dell'avventura. Ciò significa inoltre che il gioco non includerà finali multipli, così come non implementerà la modalità Mercenari apprezzata in altri capitoli della serie. Se invece vi state chiedendo quali creature ritroveremo nel gioco, è certa la presenza dei vermi mutanti.

A chiudere le informazioni pubblicate sulla rivista è una piccola chicca sul comparto sonoro, che secondo gli sviluppatori ricoprirà un ruolo centrale nella sopravvivenza a Raccoon City e servirà ad anticipare le mosse degli avversari nascosti nell'ombra.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. All'interno del gioco sarà inclusa anche la modalità multigiocatore Resistance, la quale non avrà alcun collegamento con la storia di RE3 Remake.