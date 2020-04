Resident Evil 3 Remake, tutte le forme di Nemesis: ve le presentiamo in video!

È ormai finalmente disponibile Resident Evil 3 Remake, reinterpretazione del classico survival horror di Capcom. Col ritorno del gioco, la scena videoludica è stata palcoscenico del rientro in campo del temibile Nemesis!

La creatura pronta ad abbattere ogni ostacolo e ogni avversario pur di poter mettere mano agli agenti STARS è infatti in forma smagliante, pronta a seminare un giusto grado di inquietudine e panico tra i giocatori abbastanza temerari da avventurarsi tra le strade di Raccoon City. Per celebrare il ritorno dell'iconico personaggio, la Redazione di Everyeye vi propone un video interamente dedicato a tutte le forme assunte dal Nemesis all'interno di Resident Evil 3 Remake. Ovviamente, vista la natura del tema trattato, il filmato includere spoiler significativi sul gioco Capcom: via abbiamo avvertiti!



Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione! Per maggiori dettali sull'argomento, sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle differenze tra il nuovo Nemesis e l'originale, a cura del nostro Giuseppe Carrabba. Se invece volete dare uno sguardo alle performance grafiche del gioco, avete a disposizione un interessante video confronto tra le versioni PC e PS4 Pro di Resident Evil 3 Remake, realizzato a 4K e 60 fps.