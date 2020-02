Resident Evil 3 Remake: in fuga dall'orrore di Raccoon City in un nuovo scatto ufficiale

L'attesa per l'uscita di Resident Evil 3 Remake sta per terminare: tra non molto, potremo tornare nell'apocalisse di Raccoon City nei panni di Jill Valentine, in fuga dal temibile temibile Nemesis.

Mancano meno di sei settimane al lancio, e Capcom ha ben pensato di ricordarcelo condividendo un nuovo screenshot ufficiale del gioco che regala un suggestivo scorcio della città che farà da sfondo alle vicende del gioco. Non c'è la protagonista e non si vedono neppure gli zombie, ma l'orrore è ben percepibile: in lontananza, infatti, si vede un persone che fugge, probabilmente inseguito dai non-morti. Trovate lo scatto in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Nella giornata di ieri sono apparti in rete numerosi screenshot di Resident Evil 3 Remake tratti dalle fasi giocate. A differenza di quello che vi abbiamo proposto oggi, in ogni caso, sono stati trafugati e diffusi senza l'autorizzazione di Capcom. Ne approfittiamo per ricordarvi che il titolo verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile. Nell'attesa, vi consigliamo di ripercorrere la storia della serie Resident Evil e di partecipare allo scontro immaginario tra Mr. X e Nemesis!