Resident Evil 3 Remake: Geoff Keighley smentisce la presentazione durante i TGA 2019

Dopo i recenti rumor sul prossimo remake di Resident Evil 3 trapelati grazie al PlayStation Store molti giocatori hanno ipotizzato che il reveal ufficiale del gioco sarebbe avvenuto durante The Game Awards 2019 previsto per giovedì 12 dicembre. Geoff Keighley, il produttore dell'evento, ha però smentito questa possibilità.

Rispondendo ad una AMA (ask me anything) su Reddit, Keighley ha palesemente affermato che Resident Evil 3 Remake non sarà presentato durante The Game Awards 2019: "non ci sono piani (e non sono mai esistiti) per fare qualcosa con Resident Evil 3 durante lo show. Molti di questi leak sono totalmente infondati" per poi continuare "nel momento in cui scrivo, nulla di quello che comparirà nello spettacolo è ancora trapelato".

Le parole di Geoff Keighley sembrano quindi smentire un'eventuale presentazione da parte di Capcom e addirittura arrivano a mettere in dubbio l'esistenza del gioco stesso. Tuttavia, non sappiamo con certezza a cosa si riferisse il noto produttore. Altre voci vedono la Jump Festa in Giappone come palcoscenico naturale per la presentazione di Resident Evil 3 Remake.

Dopo il successo di RE2 Remake, l'hype per un eventuale remake del terzo capitolo è più che giustificato. L' insider Nibel ha pubblicato una nuova immagine che mostra il volto di Jill, protagonista di Resident Evil 3, molto più realistico dell'originale.