Resident Evil 3 Remake, guida: come trovare il grimaldello

Come avrete sicuramente notato, sparsi in giro per le ambientazioni di Resident Evil 3 Remake ci sono porte ed armadietti le cui serrature sono bloccate da un grosso lucchetto giallo e per aprirle non basta una semplice chiave.

Per accedere ai contenuti protetti da queste serrature avete infatti bisogno di un grimaldello, il quale può essere trovato all'interno della Sottostazione della metropolitana. Una volta giunti in questa specifica area di gioco dovete innanzitutto cercare l'area sicura situata nel Centro di controllo. In questa piccola stanza è presente una porta che dà sull'esterno: uscite, scendete le scale e proseguite fino a quando non vi imbatterete in un cadavere seduto nell'angolo. Interagendo con questo corpo putrescente è possibile raccogliere un cofanetto all'interno del quale si nasconde il grimaldello. Per tirar fuori l'accessorio dalla scatola non bisogna far altro che aprire l'inventario ed esaminare l'oggetto. Ora potete tornare sui vostri passi ed aprire ogni singolo lucchetto giallo!

