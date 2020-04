Resident Evil 3 Remake: guida agli effetti e alle combinazioni delle Piante

Come nella maggior parte degli episodi della serie Capcom, anche in Resident Evil 3 Remake esistono diversi oggetti curativi che possono essere combinati tra loro per migliorarne l'efficacia o renderli utili in circostanze specifiche.

Per comprendere meglio il funzionamento del crafting delle Piante, ecco l'elenco completo delle loro possibili combinazioni e dei relativi effetti:

Pianta Verde: ripristina una piccola quantità di salute e cura i Parassiti

ripristina una piccola quantità di salute e cura i Parassiti Pianta Rossa: non può essere utilizzata singolarmente e va necessariamente combinata con altre piante

non può essere utilizzata singolarmente e va necessariamente combinata con altre piante Pianta Verde + Pianta Verde: ripristina un notevole quantitativo di punti vita e cura dai Parassiti

ripristina un notevole quantitativo di punti vita e cura dai Parassiti Pianta Verde + Pianta Rossa: riporta la salute al massimo e cura dai Parassiti

riporta la salute al massimo e cura dai Parassiti Pianta Verde + Pianta Verde + Pianta Verde: si ottiene il medesimo effetto della combinazione tra l'erba verde e quella rossa

Ora che conoscete ogni singola combinazione possibile delle piante curative del gioco, cercate sempre di utilizzarle nel migliore dei modi, magari evitando di consumare quelle più efficaci quando la vostra salute è quasi al massimo.

