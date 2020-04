Resident Evil 3 Remake, guida: dove trovare il Lanciagranate MGL

Se volete annientare i vostri nemici a suon di esplosioni in Resident Evil 3 Remake, ecco una serie di consigli da seguire per trovare la posizione esatta del Lanciagranate MGL.

Per recuperare questo particolare strumento di morte dovete innanzitutto raggiungere le Fogne. Partendo dalla stanza sicura dell'Ufficio, nella quale si può trovare la mappa dell'intera area di gioco, uscite e svoltate a sinistra per poi proseguire dritto fino ad imbattervi in un canale. Seguite il corso d'acqua ignorando eventuali vie laterali e quando il canale si sposta sulla sinistra fate lo stesso anche voi. Ad un certo punto incontrerete una mostruosa creatura marina immune ai vostri proiettili: il suo punto debole è infatti la bocca, attendete che la apra e fate fuoco per metterla KO. Andate oltre fino a quando non vedrete sulle sinistra una scala gialla, che vi porterà dritti ad un secondo ufficio: lì dentro troverete l'arma su di un tavolo.

Il lanciagranate di RE3 Remake occupa ben due slot nell'inventario e può parare proiettili incendiari, esplosivi ed acidi oltre ad una serie di esplosivi di prossimità. Nel caso doveste imbattervi in altre creature come quella incontrata poco prima di raccogliere il lanciagranate, sappiate che i proiettili di questo strumento di morte sono perfetti per contrastarla.

