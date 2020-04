Resident Evil 3 Remake, guida: dove trovare la tronchese

Proprio come nel rifacimento del secondo episodio della serie Capcom, anche in Resident Evil 3 Remake esistono degli oggetti grazie ai quali è possibile non solo proseguire nell'avventura ma anche accedere a delle aree extra. Tra questi oggetti spicca sicuramente la tronchese, che avrete già visto se avete completato con successo la demo.

Per raccogliere questo accessorio bisogna innanzitutto spegnere il piccolo incendio a Centro Città utilizzando la manichetta antincendio sull'idrante. Per trovare la manichetta dovete far visita agli uffici della metropolitana, troverete l'oggetto a terra alla fine di uno stretto corridoio (date le dimensioni di questa zona della mappa non avrete problemi ad orientarvi). Raccolta la manichetta, utilizzatela sull'idrante per spegnere l'incendio e avanzate nel vicolo di Centro Città, in direzione nord-est. La tronchese si trova nella zona sicura che prende il nome di Garage. Troverete l'accessorio agganciato alla parete di un armadietto metallico.

Con le tenaglie nell'inventario è possibile accedere a numerosi extra, incluso un potente shotgun. Sulle nostre pagine potete trovare infatti la guida per sbloccare il Fucile a Pompa M3 in Resident Evil 3 Remake.

Avete già letto la guida con tutte le Combinazioni e i Codici per aprire Casseforti e Armadietti chiusi in Resident Evil 3 Remake?