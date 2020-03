Resident Evil 3 Remake: le nuove immagini di Game Informer mostrano Jill, Carlos e Nemesis

Dalle pagine del sito di Game Informer è possibile ammirare una nuova infornata di scatti di gioco di Resident Evil 3 Remake che ritrae Jill e Carlos alle prese con Nemesis e gli altri abomini che infesteranno Raccoon City nell'attesissimo horror di Capcom in procinto di arrivare su PC, PS4 e Xbox One.

Come abbiamo potuto intuire immergendoci nell'incubo digitale della demo di RE3 Remake, la prossima epopea a tinte oscure che ci attende tra i vicoli fumosi di questa cittadina immaginaria del Midwest americano promette di regalarci un'esperienza survival horror quantomai intensa.

Grazie agli sforzi profusi dagli sviluppatori nipponici per attualizzare il comparto grafico e le dinamiche di gameplay del Resident Evil 3 originario, questo Remake ambisce infatti a ritagliarsi un proprio spazio nel genere attraverso delle soluzioni innovative, come quelle che interesseranno mosse armi e capacità di Jill Valentine. Nel novero degli interventi compiuti da Capcom per infondere ulteriore originalità e "freschezza" al progetto, non mancherà poi la completa riformulazione dell'intelligenza artificiale di Nemesis, così come degli zombie e delle creature infernali che affronteremo (a da cui fuggiremo a gambe levate) interpretando Jill e Carlos.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di Game Informer che contiene tutte le nuove immagini del kolossal horror di Capcom. Nel frattempo, vi ricordiamo che il Nemesis di Resident Evil 3 Remake inizierà a darci la caccia dal 3 aprile, in coincidenza dell'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.