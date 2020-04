Resident Evil 3 Remake incontra Dino Crisis nella mod con i dinosauri!

Mentre in rete si moltiplicano le voci di corridoio sui remake di Dino Crisis e Code Veronica X, i fan si organizzano in proprio per creare una mod di Resident Evil 3 Remake piena di dinosauri!

Sulle pagine di NexusMods è possibile effettuare il download gratuito del prototipo di Dino Evil 3, una total conversion di RE3 Remake che popola Raccoon City di T-Rex e di altri simpatici lucertoloni della preistoria.

La missione dichiarata dell'autore di questa mod, DarknessRvaltier, è infatti quella di trasformare tutti (o quasi) gli zombie dell'ultimo kolossal horror di Capcom in dinosauri, stravolgendo così l'esperienza di gioco del rifacimento current-gen di Resident Evil 3 per farla avvicinare a quella di un possibile remake moderno di Dino Crisis.

Pur essendo già a disposizione per tutti coloro che desiderano provare la mod, il progetto di Dino Evil 3 si trova ancora nella sua fase di sviluppo iniziale e richiederà ancora diversi mesi prima di aderire alla promessa del suo ideatore ed esaudire i sogni degli appassionati. Nel frattempo, vi lasciamo al video gameplay della mod a tema Dino Crisis di RE3 Remake e, qualora ve li foste persi, agli scatti del progetto che reimmagina Resident Evil 3 Remake con camera fissa come i vecchi capitoli della serie zombesca di Capcom.