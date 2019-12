Resident Evil 3 Remake è 'incredibilmente realistico' per Jordan Cooper, ex Naughty Dog

Dopo aver lasciato Naughty Dog e The Last of Us 2, l'animatore Jordan Cooper ha parlato del video di annuncio di Resident Evil 3 Remake per lodare gli sforzi compiuti da Capcom nella realizzazione dei personaggi dei suoi videogiochi più recenti.

Senza entrare nel merito del motore grafico e della bontà degli universi videoludici di kolossal come Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake o dello stesso rifacimento current-gen di RE3, Cooper ha condiviso su Twitter un messaggio in cui spiega che "vale la pena prendersi un momento per apprezzare l'impegno con cui Capcom sta cominciando a investire nella fotogrammetria digitale, una tecnica che li sta già portando a creare alcuni tra i personaggi umani più incredibilmente realistici e attraenti che si siano visti in questa generazione".

Come testimoniato anche dai primi screenshot di Resident Evil 3, la tecnologia di fotogrammetria utilizzata dagli sviluppatori giapponesi sembra essere davvero uno dei punti di forza del comparto grafico del prossimo kolossal action horror con protagonisti Jill Valentine e i sopravvissuti della modalità multiplayer Project REsistance.

Anche voi condividete le conclusioni a cui è giunto l'esperto animatore Jordan Cooper o ritenete che Capcom abbia comunque ancora molta strada da compiere in tema di realismo grafico? Mentre attendiamo di leggere i vostri commenti, vi ricordiamo che "il nuovo" RE3 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 3 aprile 2020 e vi invitiamo, qualora non l'aveste ancora fatto, a leggere il nostro approfondimento dedicato a Resident Evil 3 Remake e al ritorno di Nemesis.