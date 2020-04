Resident Evil 3 Remake: Jill Classic torna con una mod!

In queste settimane la community di Resident Evl 3 Remake su PC ha pubblicato numerose mod, una delle più recenti e interessanti è senza dubbio Jill Valentine Classic, disponibile per il download gratuito su NexusMods

La mod Jill Valentine Classic Julia Voth creata da Darknessvaltier sostituisce il volto della Jill Valentine di Resident Evil 3 Remake con quello di Julia Voth, attrice utilizzata come base per creare il modello comparso in Resident Evil Rebirth e rimasta fino ad oggi come iconico volto del personaggio.

Potete scaricare la mod di Resident Evil 3 da NexusMods, il file non influisce in alcun modo sui costumi di Jill e può essere dunque utilizzato con qualsiasi skin del personaggio senza ripercussioni di alcun tipo. Lo sapevate? E' disponibile ora anche una mod che stravolge i volti di Resident Evil 3 rendendo il gioco davvero spaventoso, inoltre una seconda mod abilita la telecamera fissa.

Capcom ha annunciato recentemente di aver distribuito due milioni di copie di RE3 Remake in cinque giorni mentre Resident Evil 2 ha superato quota 6.5 milioni di unità distribuite dal lancio, e ora si parla di Resident Evil 4 Remake, in arrivo tra il 2021 il 2022, sebbene il publisher non abbia ancora conferma nulla a riguardo.