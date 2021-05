Resident Evil 3 Remake: Lady Dimitrescu sostituisce Jill grazie a una mod

Resident Evil Village è appena uscito, ma alcuni modder continuano a concentrare i loro sforzi sul precedente titolo della serie, Resident Evil 3 Remake. Quale miglior modo per celebrare l'arrivo dell'ottavo capitolo se non permettendo di giocare nei panni di Lady Dimitrescu nel titolo arrivato l'anno scorso?

L'autore della mod, xRaq, ha messo a disposizione su Nexus Mods la sua ultima creazione incentrata sull'affascinante ed inquietante vampiressa gigante entrata nell'immaginario collettivo dei fan della serie Capcom sin dalla sua prima comparsa. Il modello di Alcina Dimitrescu, estratto direttamente dal codice di Village, sostituisce quello di Jill Valentine e permette così di poter affrontare l'intero RE3 impersonando una delle antagonista principali del nuovo survival horror. Non solo: xRaq è stato in grado di replicare in maniera credibile anche la fisica dell'abito della contessa, con tanto di animazioni facciali perfettamente ricreate. E adesso sarà possibile dare vita a uno scontro tra titani grazie agli inevitabili combattimento contro l'iconico Nemesis.

Tornando al presente, vi ricordiamo che Resident Evil Village è da oggi disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia. Resident Evil Village ha già segnato un grande record su Steam, a conferma di quanto il titolo Capcom fosse estremamente atteso. Per quanto riguarda il capitolo dello scorso anno, la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake vi permetterà di riscoprire come è andato il ritorno del Nemesis.