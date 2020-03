Resident Evil 3 Remake, leak: l'elenco dei Trofei di gioco trapela in rete

Si avvicina ormai a passi rapidi la data di pubblicazione di Resident Evil 3 Remake, attesissimo rifacimento del terzo capitolo della saga horror firmata Capcom.

A separare gli appassionati dal fatidico venerdì 3 aprile resta però ancora una decina di giorni. È dunque con un certo anticipo rispetto alla release ufficiale che in rete si verificano i primi avvistamenti della possibile lista dei Trofei di Resident Evil 3 Remake.



Quest'ultima conta un totale di 33 obiettivi sbloccabili, la cui descrizione contiene ovviamente potenziali spoiler relativi ai contenuti del gioco. Se non volete incappare in alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo dunque di prestare particolare attenzione nei giorni che restano da qui alla pubblicazione su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se al contrario non riuscite a mettere a freno la curiosità, potete consultare la lista dei Trofei di Resident Evil 3 Remake trapelata in rete.

Segnaliamo inoltre che questo elenco non rappresenta l'unico elemento che sembra essersi fatto strada in anticipo: solo pochi giorni fa si sono infatti diffuse segnalazioni sull'avvistamento della sequenza introduttiva di Resident Evil 3 Remake. Parallelamente, inoltre, diversi dataminer hanno dedicato la propria attenzione alla Demo del gioco, diffondendo alcuni dettagli legati al gameplay e al New Game Plus di Resident Evil 3 Remake.