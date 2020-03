Resident Evil 3 Remake: una mod prova che Nemesis è spaventoso pure in costume da bagno

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione di Resident Evil 3 Remake, ma grazie alla demo i giocatori di tutto il mondo hanno già potuto fare una capatina a Raccoon City per scoprire cosa si prova a dover scappare continuamente da Nemesis.

Le demo di Resident Evil 3 Remake è anche diventata terreno fertile per i modder attivi su PC, che si stanno divertendo nel sostituire i modelli poligonali dei personaggi. Una delle mod più simpatiche degli ultimi giorni è senza dubbio Beachboy Nemesis Outfit PC Mod, realizzata dal modder - finanziato su Patreon - Marcos RC. Come il nome lascia intendere, spoglia il Tyrant dei suoi consueti abiti per farlo andare in giro con indosso un semplice costume da bagno che, come testimonia il video allegato in cima a questa notizia, lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Marcos RC sta avendo parecchio da fare in questi giorni, visto che ha già realizzato un bel po' di mod per Resident Evil 3 Remake. Tra gli altri suoi lavori figurano Nemesis con il volto originale del classico per PlayStation e Venom al posto di Nemesis (abbiamo allegato i video dimostrativi in calce).

Prima di lasciarvi alla visione, ci teniamo a ricordarvi che il lancio di Resident Evil 3 Remake è previsto per il prossimo 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma sono previsti dei ritardi per le consegne delle copie fisiche in Europa a causa dell'emergenza Coronavirus. Segnaliamo, inoltre, che la Beta di Resident Evil REsistance - modalità multigiocatore asimmetrica inclusa nel gioco - sta avendo luogo solamente su Xbox One, poiché alcuni problemi tecnici ne hanno impedito lo svolgimento su PlayStation 4 e PC.