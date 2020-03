Resident Evil 3 Remake si mostra in un nuovo video gameplay di 20 minuti!

Come promesso, anche se con un po' di ritardo sulla tabella di marcia inizialmente comunicata, Capcom ha mostrato una nuova sequenza di gameplay tratta da Resident Evil 3 Remake sui propri canali video ufficiali.

Se non avete avuto modo di seguirla in diretta assieme al nostro Francesco Fossetti sul canale Twitch di Everyeye, non temete... potete rimediare con il video allegato in cima a questa notizia! A calarsi nei panni di Jill Valentine è stata Katastrophe, Community Manager di Capcom, che ci ha portato a spasso per le strade di Raccoon City, annientando zombie, esplorando alcune aree opzionali, mostrando la nuova meccanica della schivata della protagonista (azione che ha richiesto un bel po' di tentativi, a dir la verità) e soffermandosi in più di un'occasione sull'alto livello di dettaglio delle ambientazioni ottenuto dai grafici della compagnia di Osaka. Purtroppo, neppure in quest'occasione è stata annunciata la data di lancio della demo di Resident Evil 3 Remake,

Prima di salutarvi, ricordiamo che il survival horror verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile. Coloro che procederanno al preordine otterranno in regalo il pacchetto costumi classici con l'outfit originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira (i giocatori PS4 riceveranno anche un tema esclusivo). Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Resident Evil 3 Remake scritta dal nostro Francesco Fossetti, che ha già avuto l'occasione di provare con mano l'orrore.