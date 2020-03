Resident Evil 3 Remake: il Nemesis avrà un comportamento realistico guidato dall'IA

Il nuovo numero di Official Xbox Megazine ospita un lungo speciale sul prossimo Resident Evil 3 Remake che ha permesso di scoprire alcuni dettagli sulle meccaniche di gioco, sul comportamento del Nemesis e altre curiosità legate al titolo di Capcom.

Dopo aver scoperto che il Nemesis potrà entrare nella cosiddetta "Safe Room", lo speciale offre alcuni spunti sulle meccaniche relative al temibile nemico che i giocatori dovranno affrontare in Resident Evil 3 Remake. Il modello di Nemesis sarà infatti basato su quello di Mr. X e gli sviluppatori hanno lavorato per renderlo ancora più temibile. L'intelligenza artificiale del gigantesco mostro sarà guidata da comportamenti "reali": questo significa che anche il Nemesis avrà bisogno di riposo, reagendo in maniera dinamica rispetto alle scelte effettuate dai giocatori. In generale poi, Capcom ha lavorato molto sull'intelligenza artificiale a 360°, fattore che consentirà ai vari mostri di adattare la propria strategia al contesto di gioco. In alcuni frangenti la stessa Jill potrà usufruire di azioni sensibili all'ambiente, utilizzando animazioni uniche in risposta ad attacchi specifici.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine è disponibile il nuovo video di gameplay di RE 3 Remake.