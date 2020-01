Resident Evil 3 Remake: Nemesis va a caccia di prede nel nuovo, spaventoso video

I vertici di Capcom pubblicano un nuovo filmato di Resident Evil 3 Remake incentrato su Nemesis, la spaventosa creatura che ci terrà compagnia per tutta la durata dell'avventura che vivremo nei panni di Jill e Carlos.

Il nuovo filmato confezionato dal colosso videoludico giapponese tiene fede alla parola data dagli autori di RE3 di offrirci un'esperienza dall'approccio molto più action, con un Nemesis dotato di una intelligenza artificiale decisamente più raffinata.

Il Tyrant che ci darà la caccia nella Raccoon City ricreata da Capcom, quindi, promette di dare del filo da torcere anche al più esperto giocatore di Resident Evil, specie in virtù degli attacchi inediti e delle nuove animazioni che sfoggerà Nemesis nel prosieguo della trama. Il trailer s'accompagna poi a una serie di immagini ingame che ritraggono i nemici, i personaggi principali, le ambientazioni e, naturalmente, quell'armadio a due ante del Nemesis.



Per aiutarci a tratteggiare i contorni narrativi dell'avventura a tinte oscure che ci aspetta ad aprile con l'uscita della riedizione current-gen di RE3, Capcom ha realizzato anche una scheda che descrive i nuovi personaggi che andranno ad animare la storia di questo kolossal:

Brad Vickers : È uno dei sopravvissuti all'incidente della Mansion (raffigurata nell'originale Resident Evil) e ha aiutato nelle indagini su Umbrella Corp. Essendo uno degli ultimi membri sopravvissuti della S.T.A.R.S. a Raccoon City, è nel mirino di Nemesis.

: È uno dei sopravvissuti all'incidente della Mansion (raffigurata nell'originale Resident Evil) e ha aiutato nelle indagini su Umbrella Corp. Essendo uno degli ultimi membri sopravvissuti della S.T.A.R.S. a Raccoon City, è nel mirino di Nemesis. Mikhail Victor : L’ufficiale comandante dell’U.B.C.S. è un leader con anni di esperienza militare e di comando. Mikhail è stato gravemente ferito nella missione della sua squadra per evacuare i sopravvissuti da Raccoon City. Nonostante le terribili circostanze, fa ancora tutto il possibile per aiutare i civili e il suo plotone. È il suo trasporto nel salvare i cittadini di Raccoon City che convincono Jill ad aiutare la loro causa.

: L’ufficiale comandante dell’U.B.C.S. è un leader con anni di esperienza militare e di comando. Mikhail è stato gravemente ferito nella missione della sua squadra per evacuare i sopravvissuti da Raccoon City. Nonostante le terribili circostanze, fa ancora tutto il possibile per aiutare i civili e il suo plotone. È il suo trasporto nel salvare i cittadini di Raccoon City che convincono Jill ad aiutare la loro causa. Nicholai Ginovaef : Questo capo squadra dell’U.B.C.S. è incredibilmente resistente, freddo e calcolatore, disposto a fare i sacrifici necessari per la missione e per i suoi tornaconti. Nicholai considera Jill un "cuore tenero" e in quanto tale si farà uccidere prima o poi.

: Questo capo squadra dell’U.B.C.S. è incredibilmente resistente, freddo e calcolatore, disposto a fare i sacrifici necessari per la missione e per i suoi tornaconti. Nicholai considera Jill un "cuore tenero" e in quanto tale si farà uccidere prima o poi. Tyrell Patrick : Questo membro dell’U.B.C.S. è un veterano esperto specializzato nella pirateria informatica e nella disabilitazione dei dispositivi di sicurezza. Tyrell fornisce un prezioso supporto dalle retrovie.

: Questo membro dell’U.B.C.S. è un veterano esperto specializzato nella pirateria informatica e nella disabilitazione dei dispositivi di sicurezza. Tyrell fornisce un prezioso supporto dalle retrovie. Murphy Seeker : Questo membro dell’U.B.C.S. ed ex Marine U.S. è un cecchino eccezionale. Come Mikhail, anche lui viene gravemente ferito durante la missione di Raccoon City.

: Questo membro dell’U.B.C.S. ed ex Marine U.S. è un cecchino eccezionale. Come Mikhail, anche lui viene gravemente ferito durante la missione di Raccoon City. Dario Rosso : È un civile incontrato da Jill in un magazzino nella città di Raccoon City e che si sta riprendendo dallo shock di aver perso la sua famiglia. Dario respinge la richiesta di Jill di fuggire dalla città fatiscente.

: È un civile incontrato da Jill in un magazzino nella città di Raccoon City e che si sta riprendendo dallo shock di aver perso la sua famiglia. Dario respinge la richiesta di Jill di fuggire dalla città fatiscente. Hunter: Sia Jill che Carlos incontreranno questo terrificante nuovo mostro in Resident Evil 3. Queste armi biologiche sono state create combinando il materiale genetico di umani e rettili, creando un avversario incredibilmente veloce e potente.



A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di Resident Evil 3, ma prima vi ricordiamo che il kolossal horror di Capcom è previsto in uscita su PC, PS4 e Xbox One per il 3 aprile. Qualora foste interessati, su queste pagine trovate un nostro video speciale su storia e identikit di Nemesis.