Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition: dubbio leak svela l'edizione PS5 e Xbox Series X?

Nonostante siano arrivate delle secche smentite nei giorni scorsi, un ulteriore leak apparso sulle pagine di 4chan suggerisce nuovamente l'imminente annuncio di Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre ad aver svelato la possibile cover di questa nuova versione (a cui potete dare uno sguardo in calce), il leak parla delle edizioni in cui verebbe distribuito il prodotto e i contenuti aggiuntivi inclusi. Stando all'indiscrezione, Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition arriverebbe sul mercato in Standard Edition e Deluxe Pack, con supporto al Ray Tracing su PC, PS5 e Xbox Series X|S. A livello puramente contenutistico, il remake si arricchirebbe di nuove aree (magari la Torre dell'Orologio?), nemici e cutscene. Si parla inoltre di un'Intelligenza Artificiale rivista per il Nemesis e di ulteriori aggiunte legate al comparto grafico. Il reveal del gioco da parte di Capcom sarebbe atteso per il Tokyo Game Show 2021.

Sottolineiamo che il leak sembra molto dubbio: le edizioni della Nemesis Edition sembrano estrapolate dal sito di Play Asia, dove attualmente non c'è traccia del prodotto. È possibile che il rivenditore abbia eliminato qualsiasi riferimento, oppure si tratta semplicemente di un fake da parte dell'autore del post su 4chan. A questo punto non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Capcom.