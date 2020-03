Resident Evil 3 Remake: Nemesis potrà entrare nelle safe room!

Resident Evil 3 Remake non è ancora arrivato sul mercato, ma Capcom ha recentemente concesso alla stampa specializzata di provare una demo del gioco. Di conseguenza, sono moltissime le informazioni che stanno trapelando in rete.

Una di esse ci ha colpito profondamente. Stando a quanto è possibile leggere nell'ultimo numero di Official Xbox Magazine, il remake del terzo capitolo metterà da parte una regola insita nella stessa essenza del franchise, che i giocatori davano ormai per scontata: Nemesis potrà entrare nelle safe room! Avete capito bene, nemmeno le stanze sicure, che da sempre rappresentano un luogo dove tirare il fiato dopo un'intensa sparatoria o una fuga a rotta di collo, potranno mettervi al riparo dalla furia del Tyrant T-103 infettato dal parassita NE-Alpha, il primo nemico della storia del franchise a poter fare breccia nella safe room. Ciò può verificarsi durante un inseguimento se vede Jill entrare nella stanza. Com'è possibile leggere nel nostro speciale sul Nemesis di Resident Evil 3 Remake, l'arma biologica sarà anche in grado di sfondare i muri e sfruttare i suoi tentacoli per compiere dei balzi e pararsi dinanzi alla sventurata Jill Valentine.

Official Xbox Magazine ha svelato anche altri dettagli: Nemesis, quando viene sconfitto in battaglia, lascia cadere degli oggetti rari, mentre le stazioni della metropolitana potranno essere utilizzate per il viaggio rapido tra i vari luoghi di Raccoon City. Carlos sarà un personaggio giocabile, ma non sarà protagonista di una campagna dedicata. Infine, è stata confermata la presenza dei Ragni tra i nemici.

Prima di salutarvi, ricordiamo che il gioco uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile. S non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il recente video gameplay di Resident Evil 3 Remake, lungo ben 20 minuti.