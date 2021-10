Resident Evil 3 Remake Nemesis e Shadow of the Colossus su PC: nuovo rumor

Un nuovo rumor apparso sulle pagine di reddit svela delle possibili anticipazioni che farebbero indubbiamente felici i fan della serie di Resident Evil. La fonte in questione afferma di essere vicina ad un non meglio specificato portale online che tratta di videogiochi e che ha dei contatti con Capcom, oltre che con PlayStation Brazil.

Secondo quanto riportato, la riedizione di Resident Evil 3 Remake esiste e sarà presto annunciata da parte di Capcom. Il publisher nipponico avrebbe lavorato per espandere l'esperienza horror e includere le parti tagliate presenti invece nel titolo originale pubblicato nel 1999. Il tutto sarebbe presentato all'interno di "Resident Evil 3 Remake Nemesis".

Si parla inoltre di 2 o 3 DLC post-lancio per Resident Evil Village, i cui risvolti narrativi andranno direttamente a legarsi alla storia che sarà raccontata in Resident Evil 9. Queste novità verranno annunciate in occasione della presentazione del gameplay trailer di Resident Evil 4 Remake e di uno spin-off della serie.

Cambiando completamente pagina, il sedicente insider passa poi a parlare di Shadow of the Colossus: il remake realizzato da Bluepoint Games sarebbe in arrivo su PC nei primi mesi del 2022. Con l'annuncio legato a God of War, Sony ha reso chiara l'intenzione di espandersi ad altre piattaforme, tuttavia non ha mai parlato apertamente dell'avventura originariamente ideata dal Team ICO.

Di certo non manca la carne al fuoco, tuttavia vi raccomandiamo di prendere quanto riportato con estrema cautela. Al momento non ci sono evidenze che possano evidenziare l'attendibilità dell'insider.