Resident Evil 3 Remake: numeri inferiori a quelli di RE2 su Steam

Resident Evil 3 Remake è stato lanciato venerdì scorso in tutto il mondo, come è andato il primo weekend su Steam? Bene, seppur siano stati registrati numeri nel complesso inferiori rispetto a quelli di Resident Evil 2.

Entrambi i giochi sono arrivati in vetta alla classifica dei più giocati su Steam nel weekend di lancio con Resident Evil 2 che ha toccato quota 74,227 giocatori connessi e Resident Evil 3 Remake che si ferma invece a 60,293. Un buon successo quindi ma inferiore rispetto a quello del predecessore, nonostante la presenza in questo caso di Resident Evil REsistance, gioco multiplayer online standalone incluso.

Il primo weekend sembra essere stato comunque positivo per il gioco Capcom su tutte le piattaforme, attualmente il publisher non ha diffuso numeri e cifre di alcun tipo e tutti i dati ottenuti sono estrapolati da SteamDB e Steam Charts, dunque non ufficiali.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 3 Remake, su Everyeye.it trovate anche la guida a RE3 pensata per i nuovi giocatori e per coloro che da poco si sono approcciati alla serie, con alcuni consigli utili e strategie per portare a casa la pelle tra le strade di Raccoon City.