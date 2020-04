Resident Evil 3 Remake: la nuova patch migliora il framerate su Xbox One X

Dopo una settimana esatta dal lancio, Resident Evil 3 Remake ha ricevuto una nuova patch su Xbox One X che lo ha portato alla versione 1.0.0.5. Capcom non ha diffuso un changelog dettagliato, ma i giocatori che hanno avuto modo di scaricarla hanno subito notato un miglioramento delle performance sull'ammiraglia di casa Microsoft.

Come evidenziato nell'analisi tecnica di Resident Evil 3 Remake, la versione Xbox One X, nonostante la potenza maggiore della console, presentava al lancio delle performance peggiori di quella per PlayStation 4 Pro. La nuova patch pubblicata quest'oggi, dal peso di circa 100 MB, ha migliorato nettamente la situazione, permettendo al gioco per Xbox One X di raggiungere i fatidici 60fps più agilmente, nonostante continuino a presentarsi dei cali al di sotto di tale soglia. L'analisi condotta da VG Tech conferma quanto affermato, spiegando inoltre com'è stato raggiunto questo miglioramento: a quanto pare, Capcom ha ridotto la risoluzione massima del gioco per Xbox One X, passando dal 4K iniziale (3840x2160) all'attuale 2880x1620, una valore identico a quello proposto su PlayStation 4 Pro.

Qualcuno di voi aveva già notato dei miglioramenti alle performance giocandoci oggi? Se invece non avete ancora il titolo di Capcom, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake per farvi un'idea precisa sul prodotto. Se invece lo avete comprato e pure terminato, potrebbe risultarvi interessante il nostro speciale sulle differenze tra la trama di Resident Evil 3 Remake e l'originale.