Resident Evil 3 Remake: nuove info sulle modifiche agli enigmi e sul sistema di schivate

Nelle ultime ore sono emerse tantissime nuove informazioni su aspetti come il combat system, gli enigmi e le ambientazioni dell'attesissimo Resident Evil 3 Remake.

Sull'ultimo numero di Game Informer, infatti, gli sviluppatori hanno parlato nuovamente del gioco e hanno diffuso dettagli inediti riguardanti vari aspetti della produzione. Sappiamo ad esempio che i puzzle che troveremo in giro per l'avventura sono stati pesantemente ritoccati non solo per dare un senso di sfida anche a chi ha già completato la versione originale, ma anche per rendere il tutto più credibile e fare in modo che vengano sfruttate le potenzialità delle console dell'attuale generazione. Anche le ambientazioni hanno subito delle modifiche e Capcom ha utilizzato come esempio l'Ospedale, una delle strutture che possono essere visitate nel corso della storia. L'Ospedale di RE3 Remake non sarà solo più grande di quello visto nell'originale, ma presenterà anche una serie di porte chiuse dietro le quali si celano sorprese e ricompense e che solo i giocatori più abili riusciranno a sbloccare.

Per quello che riguarda il combat system, questo è stato arricchito con nuove animazioni e un numero maggiori di possibilità offerte per contrastare i non morti. Gli sviluppatori hanno fatto l'esempio di Carlos, il quale può colpire con un potente gancio i nemici dopo aver effettuato una schivata perfetta, così da metterli al tappeto. Sconfiggere i nemici non sarà però un gioco da ragazzi e i Cacciatori saranno più letali che in passato, dal momento che ci vorranno ben due caricatori per buttarne giù uno. Tale scelta è stata presa dal team di sviluppo per spingere il giocatore a fuggire invece di eliminare ogni minaccia che gli si para davanti. L'ultimo argomento toccato nell'intervista agli sviluppatori è il redesign del costume di Jill, che ha subito diverse modifiche poiché quello originale non era considerato abbastanza credibile in quel contesto.

In attesa di scoprire altri dettagli, vi ricordiamo che la demo di Resident Evil 3 Remake è già disponibili in alcuni paesi.