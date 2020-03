Resident Evil 3 Remake: il nuovo gameplay commentato in diretta su Twitch oggi alle 19:30!

A sorpresa, Capcom ha annunciato che questa sera alle 20:00 (ora italiana) presenterà un nuovo video gameplay di Resident Evil 3 Remake. Non è chiaro quali contenuti verranno effettivamente mostrati... vi aspettiamo in diretta su Twitch per scoprirlo insieme!

Capcom come detto è stata molto vaga parlando di "un esclusivo video gameplay", siamo quindi curiosi di vedere cosa ha in serbo la casa di Osaka! Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it alle 19:30, commenteremo e seguiremo il reveal in diretta insieme a voi, vietato mancare se siete in trepida attesa di mettere le mani sul remake di Resident Evil 3.

A inizio settimana vi abbiamo proposto la nostra prova di Resident Evil 3 Remake, sono in molti a pensare che questa sera possa essere annunciata la data di uscita della demo di RE3, non ancora ufficializzata da Capcom ma certamente in arrivo nel corso del mese di marzo. Ne sapremo di più tra pochissime ore!

Se non riuscite a seguirci sul canale Twitch di Everyeye vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono disponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.