Resident Evil 3 Remake, nuovo trailer! Jill Valentine apparirà in RE Resistance

Mentre si avvicina ormai rapidissima la data di uscita dell'atteso remake, Capcom propone al pubblico un nuovo trailer di Resident Evil 3, interamente dedicato al personaggio di Jill Valentine.

La ragazza sopravvissuta agli orrori di Raccoon City è pronta a farsi strada nel pericoloso universo di Resident Evil, ma non sarà sola. Lungo la strada avrà infatti la possibilità di imbattersi in alcuni, preziosi, alleati. Al contempo, purtroppo, non mancheranno anche minacce in agguato ad ogni angolo del mondo di gioco: tra queste svetta ovviamente l'inarrestabile Nemesis, che ritorna in Resident Evil 3 Remake in una versione ancora più letale di quella del gioco originale!

Ulteriore elemento interessante è la conferma da parte di Capcom che Jill Valentine farà la sua comparsa anche all'interno di Resident Evil Resistance, modalità multiplayer inclusa all'interno del remake. Un aggiornamento post-lancio la renderà disponibile come personaggio giocabile, da mettere in campo nell'asimmetrica sfida 4v1 che vedrà confrontarsi un piccolo gruppo di superstiti e un malvagio Mastermind. Come sempre, potete trovare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news: buona visione!



In chiusura, ricordiamo che la divisione europea di Capcom ha recentemente confermato possibili ritardi nella distribuzione delle copie fisiche di Resident Evil 3 Remake, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza Coronavirus.