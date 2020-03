Resident Evil 3 Remake: nuovo video gameplay dalla versione giapponese

Durante la puntata di CapcomTV andata in onda oggi in Giappone la casa di Osaka ha mostrato una nuova sequenza di gameplay di Resident Evil 3 Remake della durata di 13 minuti, tratta dalla versione giapponese del gioco.

L'intera trasmissione è visibile nel video pubblicato in apertura, il gameplay di Resident Evil 3 inizia al minuto 42:10 e termina al minuto 55:18. Non è chiaro se la sequenza sia la stessa che verrà mostrata questa sera da Capcom in versione sottotitolata in lingua inglese, per questo preferiamo non raccontarvi nulla, così da evitare eventuali spoiler e anticipazioni.

Vi ricordiamo che seguiremo il reveal gameplay di Resident Evil 3 Remake questa sera su Twitch dalle 19:30, siamo curiosi di scoprire cosa ha in serbo la compagnia per il pubblico occidentale, la sequenza mostrata infatti potrebbe anche essere diversa rispetto a quella vista su CapcomTV.

Secondo alcuni rumor, proprio questa sera potrebbe essere annunciata la data di uscita della demo di Resident Evil 3, confermata nelle scorse settimana senza ulteriori dettagli. Il gioco completo uscirà il 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con ogni probabilità quindi la versione di prova farà il suo debutto sugli store digitali nel corso del mese appena iniziato.