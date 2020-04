Resident Evil 3 Remake, PC vs PS4 Pro: video confronto a 4K e 60fps

Dopo una fervente attesa da parte degli appassionati del survival horror di casa Capcom, Resident Evil 3 Remake è finalmente disponibile su PC e console Sony e Microsoft.

Il team di sviluppo ha voluto celebrare in grande stile il ritorno sulla scena videoludica di Jill Valentine, di Raccoon City e, ovviamente, di un immancabile e implacabile Nemesis. Contestualmente alla pubblicazione del gioco avvenuta in data odierna, venerdì 3 aprile, è stato infatti reso disponibile un esplosivo trailer di lancio di Resident Evil 3 Remake.



In occasione dell'uscita del gioco Capcom, la Redazione di Everyeye vi propone invece un video confronto tra la versione PC e la versione PlayStation 4 Pro. Per analizzare tutte le somiglianze e le differenze che le caratterizzano, abbiamo realizzato il filmato che potete visionare direttamente in apertura a questa news, in 4K e a 60 fps. Ovviamente, se preferite quest'opzione, il medesimo video è disponibile anche sul Canale YouTube di Everyeye.it: vi auguriamo dunque una buona visione!



In chiusura, segnaliamo ai lettori in cerca di informazioni sulla riedizione del terzo capitolo della saga survival horror di Capcom che sulle pagine di Everyeye è già disponibile una ricca recensione di Resident Evil 3 Remake, confezionata per l'occasione dal nostro Giuseppe Carrabba.