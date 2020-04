Resident Evil 3 Remake: polemica per un cambiamento del costume originale di Jill

Quando quest'oggi Resident Evil 3 Remake è arrivato sugli scaffali, i giocatori che lo avevano preordinato hanno ottenuto l'accesso a due costumi bonus, ovvero l'outfit originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira.

Non tutti, però, sembrano essere soddisfatti, dal momento che il costume classico della protagonista ha generato una polemica tra gli utenti: ad innescarla è stato il commento di una streamer Vara Dark, che ha notato un piccolo, ma sostanziale cambiamento apportato da Capcom: quella che prima era una gonna è stata trasformata in uno skort, ovvero una via di mezzo tra uno short (pantaloncino) e una skirt (gonna). La scelta è stata evidentemente attuata per coprire le parti intime dell'eroina - che, con il nuovo modello del personaggio ricco di poligoni sarebbero risultate ben evidenti in determinate scene - ma non è stata apprezzata dalla videogiocatrice in questione, che su Twitter ha scritto: "Suppongo che il dipartimento etico ha vinto ancora...". In allegato, un'immagine che mette ben in evidenza la modifica attuata.

Alcuni giocatori non hanno apprezzato il cambiamento, poiché snaturerebbe il concetto di costume "originale", altri invece l'hanno trovato più adatto al contesto di un'apocalisse zombie. Voi cosa ne pensate? Prima di salutarvi, v'invitiamo a leggere la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake. Tra le nostre pagine trovate anche un video-confronto in 4K 60fps tra le versioni PS4 e PC.