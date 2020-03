Resident Evil 3 Remake, presto un nuovo video gameplay: ecco dove e quando vederlo

Vi siete gustati la nostra Video Analisi in 4K del gameplay di Resident Evil 3 Remake, ma non ne avete ancora abbastanza? Allora abbiamo una buona notizia per voi!

Attraverso i suoi profili social, Capcom ha fatto sapere che presto trasmetterà una nuovo "esclusivo gameplay" di Resident Evil 3 Remake. L'appuntamento è fissato alle ore 20:00 di domani 4 marzo sui canali video ufficiali del franchise su Twitch e YouTube. Non sappiamo cosa verrà mostrato esattamente, ma si tratta senza dubbio di un appuntamento imperdibile per i fan del gioco originale che non vedono l'ora di rivivere l'avventura di Jill Valentine.

Capcom potrebbe inoltre approfittare dell'occasione per svelare la data d'uscita della demo di Resident Evil 3 Remake. La versione dimostrativa del survival horror è stata annunciata esattamente una settimana fa, ma non ha ancora ricevuto una data. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa guardando una nuova video comparativa tra l'originale e il Remake, e leggendo l'anteprima di di Resident Evil 3 Remake scritta dal nostro Francesco Fossetti, che ha avuto trascorrere diverse ore con il pad in mano. Prima di salutarvi, ricordiamo che il titolo verrà lanciato il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC.