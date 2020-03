Resident Evil 3 Remake: pubblicato il nuovo story trailer Raccoon City Incident Report

Capcom ha pubblicato un nuovo story trailer di Resident Evil 3 Remake della durata di cinque minuti, intitolato Raccoon City Incident Report, il video racconta la storia della serie fino agli eventi narrati in RE3 Remake.

Il trailer presenta spoiler sulla trama e gli eventi principali di Resident Evil 0, Resident Evil e Resident Evil 2, se non volete anticipazioni di alcun tipo vi invitiamo a non guardare il video che trovate in apertura della notizia.

La demo di Resident Evil 3 Remake uscirà il 19 marzo alle 05:00 del mattino su Xbox One e arriverà poi nel pomeriggio (alle 18:00, ora italiana) anche su PlayStation 4 e PC Windows. Coloro che porteranno a termine la versione di prova sbloccheranno un trailer esclusivo inedito, inoltre è stata annunciata anche l'Open Beta di Resident Evil REsistance, in programma dal 27 marzo al 3 aprile, data di uscita del gioco.

A tal proposito, segnaliamo che l'edizione fisica di RE3 Remake potrebbe ritardare per il Coronavirus, l'emergenza in corso sembra aver spinto il distributore italiano a posticipare la distribuzione della versione retail, al momento però niente è stato confermato in via ufficiale e dunque il lancio di Resident Evil 3 Remake resta previsto per il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One.