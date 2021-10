Resident Evil 3 Remake a quota 3.9 milioni di copie: per Capcom è una hit

Nell'ambito della diffusione degli ultimi risultati finanziari, Capcom ha dato conferma delle ottime performance di vendita di Resident Evil 3 Remake, pubblicato su PC e console a marzo dell'anno scorso.

Il publisher nipponico ha specificato che sono 3.9 le milioni di copie vendute dall'horror game che ha permesso di vivere nuovamente l'incubo di Raccoon City nei panni di Jill Valentine. Per Capcom si tratta di un risultato più che soddisfacente, tanto da considerare Resident Evil 3 Remake una vera hit nel contesto del resoconto finanziario annuale.

Il remake ha ormai superato di diverse lunghezze le vendite complessive del gioco originale pubblicato nel 1999, fermo a 3.5 milioni di copie. Capcom ritiene che la sua strategia legata al mercato digitale sia stata particolarmente incisiva nelle ottime prestazioni del gioco. C'è inoltre da considerare che i dati sono fermi al 31 marzo 2021, e che la cifra aggiornata sia probabilmente anche superiore alle 3.9 milioni di unità confermate dal publisher.

Recentemente non si fa che parlare di Resident Evil 3 Remake: Nemesis, presunta riedizione del remake che dovrebbe includere le sezioni di gioco tagliate (come ad esempio l'area della Torre dell'Orologio) ed espandere l'esperienza dell'horror game. Ad oggi non c'è conferma che il progetto sia effettivamente in essere, pertanto vi invitiamo ad attendere eventuali aggiornamenti da parte di Capcom.