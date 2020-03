Resident Evil 3 Remake: Raccoon City più grande ed esplorabile, Nemesis più pericoloso!

Manca ormai un mese circa alla pubblicazione di Resident Evil 3 Remake ed il team di Capcom offre alcuni interessanti dettagli su ciò che i giocatori potranno aspettarsi.

Grazie ad un'intervista concessa da Peter Fabiano, Producer del gioco, ad Official Xbox Magazine, apprendiamo alcuni interessanti dettagli sull'operazione di restauro effettuata dal team di sviluppo sul terzo capitolo della celebre saga. Si parte, innanzitutto, dall'attesissimo ritorno del Nemesis, che approda nel gioco in una versione ancora più letale e pericolosa rispetto all'originale Resident Evil 3. Una scelta dettata dalla volontà di mantenere una linea di continuità con quanto visto in Resident Evil 2 Remake. "Il Director ha visto cosa avevano fatto con il Tyrant in RE2 ed ha reagito con un 'Aspettate! Lo hanno Nemesisizzato!", racconta Fabiano: di conseguenza, il team ha scelto di non essere da meno con la loro riproposizione del Nemesis.



Ma non è tutto, il Producer ha infatti confermato che Raccoon City è stata ricostruita completamente da zero. Nella città, i giocatori troveranno ovviamente riferimenti all'originale, ma l'area sarà più ampia ed offrirà maggiori occasioni di dedicarsi all'esplorazione. Ovviamente questo non rende il gioco un open world, ha voluto specificare Fabiano, ma sarà ad esempio possibile avvistare elementi inediti o entrare in alcuni negozi, in maniera differente dall'originale.



Recentemente il gioco è tornato a mostrarsi in 20 minuti di gameplay di Resident Evil 3 Remake.