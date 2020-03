Resident Evil 3 Remake riceverà una patch al day-one

Con l'arrivo della demo di Resident Evil 3 Remake su tutte le piattaforme - PC, PlayStation 4 e Xbox One - abbiamo finalmente l'opportunità di calarci nei panni di Jill Valentine per andare a spasso nella Raccoon City devastata dall'apocalisse zombie.

Si tratta, in ogni caso, si un semplice assaggio in attesa della portata principale, in arrivo il prossimo 3 aprile. Quest'oggi, intanto, abbiamo avuto conferma che tutti gli acquirenti dell gioco dovranno scaricare una patch al day one, ma non temete, sarà piuttosto contenuta. Il pacchetto dei dati è già stato caricato sui server del PlayStation Network, e non supera i 220 MB. Sulle altre piattaforme potrebbe variare, ma non ci aspettiamo delle grosse differenze. La patch in questione si limita a risolvere una serie di bug non meglio specificati, il che giustificala dimensione decisamente contenuta.

Avete già giocato alla demo di Resident Evil 3 Remake? Allora vi consigliamo di prepararvi anche in vista del 27 marzo, giorno in cui verrà resa disponibile l'Open Beta di Resident Evil Resistance, esperienza multigiocatore asimmetrica 4vs1 compresa nel pacchetto.