Resident Evil 3 Remake: risoluzione e framerate nell'analisi tecnica della demo

Grazie alla demo di Resident Evil 3 Remake lanciata nella giornata di ieri, i giocatori hanno finalmente potuto calarsi nei "nuovi" panni di Jill Valentine e fronteggiare il temibile Nemesis nella rinata Raccoon City.

Il lancio della versione dimostrativa ha anche dato il pretesto a realtà come VG Tech di analizzare il comparto tecnico imbastito da Capcom -ancora una volta mosso dal RE Engine - su tutte e quattro le console. Ne è emerso che la demo gira alla risoluzione 4K nativa (3840x2160) su Xbox One X, mentre su PlayStation 4 Pro non va oltre un valore di 2880x1620 (sulla console premium di Sony viene effettuato il downsampling da questa risoluzione quando l'output è forzato a 1080p e il supersampling di sistema è disattivato). Su PlayStation 4 e Xbox One viene offerta una presentazione a 1080p, ma nel caso della console più piccola di casa Microsoft sono stati registrati dei cali fino a 1728x972 (approssimativamente) durante alcune cutscene.

Il framerate risulta essere sbloccato su tutte e quattro le piattaforme, ma quella che si avvicina in maniera più consistente alla soglia dei 60fps è PlayStation 4 Pro. Xbox One X fa un lavoro peggiore da questo punto di vista, probabilmente a causa dell'altissima risoluzione impiegata. Nelle scene comparabili, sulla console premium di Microsoft la demo di Resident Evil 3 Remake gira mediamente con 10 fps in meno rispetto alla controparte. Situazione simile anche per PlayStation 4 e Xbox One, dove la prima gira con un framerate mediamente più alto. Per un quadro più preciso della situazione, vi consigliamo di guardare la video comparativa allegata in cima a questa notizia.

È bene precisare che la situazione descritta potrebbe cambiare al lancio del gioco, fissato per il prossimo 3 aprile, visto che Capcom potrebbe aver applicato ulteriori ottimizzazioni nel codice finale. Dunque, riteniamo che sia più opportuno attendere la pubblicazione per effettuare una valutazione definitiva. È già stato reso noto, ad esempio, che Resident Evil 3 Remake riceverà una patch al day-one che risolverà una serie di bug.