Resident Evil 3, ritardi per le copie fisiche in Europa a causa del Coronavirus

In seguito al persistere della difficile situazione determinata dal propagarsi del Coronavirus/COVID-19 attraverso il territorio europeo, la divisione continentale di Capcom ha pubblicato un importante messaggio indirizzato ai giocatori.

Disponibile direttamente in calce a questa news, l'annuncio conferma l'insorgere di difficoltà legate alla distribuzione delle copie fisiche del tanto atteso Resident Evil 3 Remake. Nel comunicato, si legge infatti quanto segue: "Nonostante la data di uscita globale di Resident Evil 3 resti fissata al 3 aprile 2020, in alcuni mercati europei potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne o nella disponibilità dei prodotti fisici, incluse le copie su disco del gioco".

Capcom Europa, si assicura, sta lavorando in stretta collaborazione con i propri partner e distributori, con lo scopo di rendere le versioni fisiche di Resident Evil 3 Remake disponibili per il pubblico non appena le condizioni lo consentiranno. La Compagnia consiglia dunque ai videogiocatori di contattare il proprio rivenditore di riferimento per ulteriori verifiche legate alle proprie prenotazioni e alla disponibilità di copie fisiche e Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake.



L'impatto dell'epidemia di Coronavirus sta avendo molti effetti sul settore videoludico, con conseguenze che hanno determinato, tra gli altri, alla cancellazione dell'E3 2020 e al passaggio di molte software house a sistemi di smart-working. Con quest'ultima soluzione, ad esempio, CD Projekt sta ultimando Cyberpunk 2077.