Resident Evil 3 Remake, ritorna la Knife-run: il gioco completabile col coltello

Buone notizie per i giocatori desiderosi di cimentarsi in una sfida particolarmente ardua all'interno dell'universo di Resident Evil 3 Remake: il team di Capcom ha infatti confermato la possibilità di completare il gioco con il solo coltello.

"Abbiamo reso il coltello durevole, così che possa essere usato per sempre. - ha dichiarato il Producer Peter Fabiano - Ci troviamo davanti a un survival horror e ogni cosa è consumabile. I proiettili si esauriscono. Le erbe si esauriscono. Tutti gli item che puoi usare si esauriscono. Quindi, se esaurisci ogni oggetto, che cosa ti rimane? Il coltello. Il Director - racconta - ha sempre voluto farlo così in modo tale che si possa avere il proprio fidato coltello. C'è sempre qualcosa su cui puoi fare affidamento".



Ma non solo: il team di sviluppo si è infatti voluto assicurare in prima persona che l'intero Resident Evil 3 Remake possa essere completato con l'utilizzo di questo solo strumento. Ebbene, non si tratta di un'opzione semplice, ma viene confermato che resta comunque una via percorribile per i giocatori che lo desiderano. Ritorna così la possibilità di non ricorrere a tutte le armi di Jill Valentine, ma di farsi strada attraverso Raccoon City esclusivamente a suon di fendenti.



Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 3 aprile: nel frattempo, segnaliamo che sembra essere trapelata in rete la lista dei Trofei di Resident Evil 3 Remake.