Resident Evil 3 Remake: Sasha Zotova sogna di interpretare Jill anche nei futuri capitoli

Nel corso di un'intervista concessa a Fanatical, la splendida modella russa che interpreta Jill Valentine in Resident Evil 3 Remake, Sasha Zotova, ha confermato la propria intenzione di voler proseguire la collaborazione con Capcom anche per i futuri capitoli dell'epopea horror.

Nel raccontare il suo primo contatto con il colosso videoludico giapponese e l'emozione provata nell'essere stata scelta per interpretare Jill in RE3 Remake, Zotova ha dichiarato che "il mio agente mi ha chiamata per dirmi che c'era un'importante possibilità di lavoro in Giappone. Ha detto che si sarebbe trattato di un videogioco, ma non ha specificato quale progetto".

Sempre in merito a questa importante esperienza professionale, la modella ha spiegato che "è stata una sensazione davvero insolita rivedermi in forma digitale! Mi piacerebbe davvero tornare per i futuri videogiochi di Resident Evil nei panni di Jill, per me è stato un piacere lavorare con Capcom". Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere questo articolo su Sasha Zotova come volto di Jill in RE3 Remake.

A chi ci segue, ricordiamo anche che la demo di Resident Evil 3 Remake in arrivo questa settimana, più precisamente nella giornata di giovedì 19 marzo, e che l'uscita del kolossal horror di Capcom è prevista per il 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. All'interno del titolo troveremo sia la campagna principale con protagonista Jill Valentine che il comparto multiplayer asimmetrico Resident Evil REsistance.