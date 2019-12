Resident Evil 3 Remake: la prima scena di gameplay conferma la visuale in terza persona

Contestualmente all'annuncio di Resident Evil 3 Remake con tanto di data d'uscita, e della pubblicazione del primo trailer, Capcom ha diffuso anche un video speciale degli sviluppatori che lascia intravedere le prime scene di gameplay del remake del terzo capitolo della serie horror per eccellenza.

Il filmato comincia mostrandoci il nuovo look di Jill Valentine, per poi proseguire presentandoci gli altri personaggi del gioco, ovvero Carlos Oliveira e uno dei villain più celebri dell'intero franchise, la potente arma biologia Nemesis. Tra una spiegazione e l'altra (in giapponese, con alcune indicazioni a schermo in lingua inglese) ci viene mostrata la prima, breve scena di gameplay tratta dal gioco, che mette in evidenza la telecamera in terza persona posta sopra le spalle della protagonista. Come fanno notare i due sviluppatori, i giocatori che hanno già affrontato l'avventura di Resident Evil 2 Remake nei panni di Claire e Leon si troveranno fin da subito a loro agio. Sembra inoltre che Jill sarà in grado di effettuare una schivata per sfuggire rapidamente agli zombie che tentano di colpirla o afferrarla. Trovate la scena in questione al minuto 1:30.

Resident Evil 3 Remake verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 3 aprile 2020. il titolo fornirà l'accesso a Resident Evil Resistance, esperienza multigiocatore asincrona 4vs1 che abbiamo già avuto modo di conoscere nei mesi scorsi con il nome provvisorio Project Resistance.