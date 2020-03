Resident Evil 3 Remake: meno sex appeal e più praticità dietro al redesign di Jill

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer (con dichiarazioni riportate da TechRaptor), gli sviluppatori di Resident Evil 3 Remake hanno spiegato quali direttive hanno seguito per attuare il redesign di Jill Valentine, delle sue fattezze fisiche e del suo abbigliamento.

Affrontando questa delicata questione con i colleghi di GI, l'Art Director di RE3 Remake Yonghee Cho ha spiegato che "ci sono state molte discussioni interne su quale direzione prendere. Dietro al design originale di Jill Valentine c'era chiaramente una questione legata al sex appeal, ma non era la direzione giusta. Questo è un personaggio molto forte, che sta attraversando molte avversità, quindi volevamo caratterizzarla in maniera più profonda e assicurarci che ci fosse stato un certo livello di credibilità in ciò che avrebbe indossato, doveva essere un abbigliamento pratico".

Nonostante questa scelta, gli autori di Capcom daranno comunque l'opportunità ai giocatori del loro kolossal horror di optare per i costumi originari di Jill e Carlos attraverso il Pacchetto Costumi Classici di Resident Evil 3 Remake offerto a chi prenoterà il gioco prima del suo approdo su PC, PS4 e Xbox One per il 3 aprile. Per quanto riguarda il futuro, è poi interessante leggere le dichiarazioni della modella che interpreta Jill Valentine in RE3 Remake e che desidera collaborare ancora con Capcom per i prossimi episodi dell'epopea horror.