Resident Evil 3 Remake: Shrek prende il posto del Nemesis grazie ad una mod

Sembra proprio che la community dei modder di Resident Evil 3 Remake non si sia ancora stancata del survival horror targato Capcom e, nel corso degli ultimi giorni, ha sfornato un'esilarante mod che consente di sostituire il modello poligonale del mostruoso Nemesis con Shrek.

Se volete quindi farvi dare la caccia per le strade di Raccoon City dall'orco protagonista dei tantissimi film d'animazione DreamWorks, vi basterà installare la mod che prende il nome di "Shrek over Nemesis". Al momento la modifica di gioco consente semplicemente di andare a sostituire il modello 3D del principale antagonista dell'avventura con quello realizzato dagli utenti e non dovrebbero esserci animazioni e suoni aggiuntivi. Non è comunque da escludere che la mod possa aggiornarsi con più dettagli, come avvenuto anche in altri casi.

Prima di lasciarvi allo splendido filmato che mostra una Jill alle prese con l'orco dalla pelle verde, vi ricordiamo che sulle pagine di NexusMods potete trovare la scheda ufficiale di "Shrek over Nemesi", all'interno della quale è possibile leggere tutte le informazioni su come scaricare ed installare la mod.

