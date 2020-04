Resident Evil 3 Remake è uno spettacolo con la camera fissa: ecco le immagini della mod

Prendendo spunto dalla frizzante scena dei modder di RE3 Remake, la youtuber Suzi "TheSphereHunter" ha provato a reimmaginare il kolossal horror di Capcom implementando la telecamera fissa dei primi capitoli della serie.

Servendosi dei codici cheat utilizzati dagli appassionati che stanno lavorando alle mod di Resident Evil 3 Remake, la creatrice di contenuti ha sganciato la telecamera di gioco dalla visuale in terza persona di Jill per adottare un'inquadratura non troppo dissimile da quella che ha caratterizzato i primi capitoli di questa epopea a tinte oscure.

Per testimoniare la bontà del comparto grafico del rifacimento current-gen di RE3, l'autrice di questo progetto ha scattato diverse immagini che immortalano la protagonista e le splendide ambientazioni di Raccoon City, ma senza specificare se questi scatti provengono da una mod in sviluppo o costituiscono un semplice esperimento.

L'eventuale realizzazione di una mod apposita che implementi la camera fissa in tutte le scene di gioco di RE3 Remake, in effetti, potrebbe rappresentare una vera e propria impresa per qualsiasi sviluppatore amatoriale che desideri dedicarsi ad un lavoro così ambizioso. La scelta dei punti strategici dove collocare la telecamera fissa necessita infatti di uno studio approfondito delle modifiche da attuare al gameplay e alla progressione dell'esperienza ludica, per tacere dei cambiamenti da attuare al sistema di combattimento e nella gestione dell'interfaccia.

Prima di lasciarvi alle immagini realizzate da Suzi, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake.