Resident Evil 3 Remake in tutto il suo splendore nei primi screenshot

Come anticipato dai rumor delle ultime settimana, durante lo State of Play 2019 è arrivato l'annuncio di Resident Evil 3 Remake. Nel frattempo sono stati pubblicati anche i primi screenshot del gioco, grazie ai quali possiamo dare uno sguardo ravvicinato al comparto grafico della produzione.

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione di Resident Evil 2, il RE Engine è un motore grafico dalle grandi potenzialità, in grado di offrire un comparto visivo di notevole impatto. Non c'erano dubbi che Capcom avrebbe impiegato il suo engine per fare un lavoro altrettanto impressionante con il remake di Resident Evil 3: lo possiamo vedere dagli screenshot riportati a fondo pagina, dove vengono ritratte alcune delle location iconiche del gioco, oltre ai personaggi principali dell'avventura.

In particolare possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla protagonista Jill Valentine, al temibile antagonista Nemesis, ad alcuni comprimari e naturalmente agli zombie che complicheranno la vita al giocatore. Non è ancora chiaro quali novità Resident Evil 3 Remake potrebbe introdurre rispetto al capitolo originale, ma sappiamo già con certezza che il gioco includerà al suo interno Resident Evil Project REsistance, esperienza multiplayer asincrona ambientata nell'universo di Resident Evil.

Lasciandovi alla visione dei nuovi screenshot, ricordiamo che l'uscita di Resident Evil 3 Remake è fissata per il 3 aprile 2020 su PS4, Xbox One e PC.