Resident Evil 3 Remake: spuntano tanti nuovi screenshot del gameplay con Jill e Nemesis

Nelle scorse ore sono apparsi in rete tanti nuovi screenshot di Resident Evil 3 Remake, che hanno tutta l'aria di essere stati trafugati e non condivisi in via ufficiale da Capcom.

Gli scatti, che abbiamo raccolto in calce a questa notizia, sono tratti da diverse fasi giocate e ritraggono la protagonista Jill Valentine mentre fronteggia il temibile Nemesis, quella che sembra essere la nuova versione del Grave Digger e altre amenità. Tutti gli screenshot presentano un watermark di GamerGen in basso a destra, e sembrano essere stati scattati durante una sessione di gioco. È possibile che il sito in questione abbia avuto modo di testare il gioco, per poi diffondere del materiale anzitempo, senza rispettare l'embargo imposto da Capcom. Ad oggi, abbiamo avuto modo di vedere diversi trailer cinematografici, ma solo pochi sprazzi del gameplay vero e proprio del survival horror.

Resident Evil 3 Remake, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile. Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, abbiamo provato ad immaginare chi vincerebbe in un scontro tra Mr. X e Nemesis e abbiamo ripercorso la storia dello sviluppo di Resident Evil 3, il capitolo originale dato alle stampe nell'ormai lontano 1999.