Resident Evil 3 Remake: il suo arrivo dipenderà dall'entusiasmo della community

Con Resident Evil 2 Remake ormai nei negozi, sono in molti a chiedersi se Capcom sfrutterà il motore del gioco per pubblicare anche una riedizione di Resident Evil 3, titolo uscito nel 1999 su PSOne, ultimo gioco della serie ad essere pubblicato sulla prima console Sony, con il successivo Code Veronica lanciato invece su Dreamcast nel 2000.

Secondo alcuni rumor, Resident Evil 3 Nemesis Remake sarebbe già in fase di sviluppo ma il producer di RE2 interviene sulla questione con queste parole: "Un remake di Resident Evil 3? Sicuramente ci penseremo se la riedizione di Resident Evil 2 avrà successo e se i fan faranno sentire la loro voce. Tutto dipende dalla community."

Sul successo del remake di Resident Evil 2 sembrano esserci pochi dubbi, il gioco ha debuttato al primo posto della classifica inglese di questa settimana, esattamente come accaduto con l'originale del 1998, registrando il miglior lancio in Inghilterra per un gioco Capcom dai tempi di Resident Evil VII Biohazard.