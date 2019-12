Resident Evil 3 Remake, svelata la Collector's Edition: in Europa non arriverà?

Gli insistenti rumor circolati in rete negli ultimi mesi si sono rivelati veriteri: in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play del 2019 Capcom è intervenuta per annunciare Resident Evil 3 Remake per PlayStation 4, Xbox One e PC, svelandone al contempo anche la data d'uscita - 3 aprile 2020.

Subito dopo, la compagnia giapponese ha anche presentato una Collector's Edition per PS4 e Xbox One dal prezzo di 179,99 dollari. All'interno di una confezione speciale che ricorda il celebre baule della S.T.A.R.S., troveranno spazio una copia del gioco in edizione Standard, una mappa della città di Raccoon City, la colonna sonora digitale, un artbook da collezione e una dettagliata figure di Jill Valentine alta ben 28 centimetri. È bene precisare, in ogni caso, che al momento la Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake risulta confermata solamente per il mercato nordamericano, in esclusiva GameStop. Non sappiamo se verrà commercializzata anche in Europa, e quindi in Italia.

Coloro che procederanno al preordine del gioco (anche dalle nostre parti) riceveranno in regalo il Classic Costume Pack, che include i costumi di Kill e Carlos ispirati a quelli originali del 1999. Ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 3 aprile 2020. Il gioco fornirà l'accesso a di Resident Evil Resistance, esperienza multigiocatore asincrona 4vs1 già presentata nei mesi scorsi con il nome di lavorazione Project Resistance.