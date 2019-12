Resident Evil 3 Remake: svelato il numero degli achievement del gioco Capcom?

In seguito ai risultati conseguiti da Resident Evil 2 Remake, molti fan della serie hanno chiesto a gran voca la realizzazione di una simile operazione anche per il terzo capitolo della saga horror.

Dopo un lungo periodo gremito di incertezze ed insistenti voci di corridoio, nel corso del più recente PlayStation State of Play Capcom ha infine svelato l'effettiva esistenza del progetto. Ma non solo: in concomitanza con il reveal del gioco, la software house ne ha annunciata anche la data di pubblicazione, fissata per il 3 aprile del prossimo anno. La primavera 2020 segnerà dunque il ritorno delle avventure di Jill Valentine sul mercato videoludico, in una veste appositamente rinnovata per l'occasione.



All'annuncio, ha fatto recentemente seguito anche l'apertura dei preordini di Resident Evil 3 Remake su Steam. Ed è proprio dalla piattaforma che sembra giungere un'informazione concernente il numero di achievement che saranno presenti all'interno del titolo. Secondo quanto riportato da GameRant, questi ultimi dovrebbero essere trentadue in totale. Se confermata, questa cifra risulterebbe leggermente inferiore a quella degli obiettivi sbloccabili in Resident Evil 2 Remake, che poteva vantarne ulteriori nove.



In attesa di eventuali ulteriori notizie in tal senso, ricordiamo che il remake includerà alcune modifiche rispetto al Resident Evil 3 originale.