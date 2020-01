Resident Evil 3 Remake: svelato il peso di campagna e multigiocatore

Grazie ad un aggiornamento della pagina ufficiale di Resident Evil 3 Remake sul negozio digitale di Xbox One è ora possibile scoprire quanto spazio dovremo liberare sui nostri hard disk per giocare la modalità single player e quella multigiocatore, intitolata Resistance.

Osservando con attenzione tutte le informazioni presenti sulle schede dei due prodotti (acquistando Resident Evil 3 Remake avrete comunque diritto a RE Resistance), è possibile scoprire che la campagna avrà un peso di 21,93 GB, mentre il multiplayer 4 contro 1 peserà 20,47 GB. Sebbene si tratti delle dimensioni del gioco nella sua versione per la console Microsoft, è molto probabile che anche su PC e PlayStation 4 dovremo scaricare circa 43 GB di dati, con un piccolo extra per i giocatori PC intenzionati ad abilitare le texture in Ultra HD, le quali solitamente necessitano di un download extra.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul peso del gioco sulle varie piattaforme, vi ricordiamo che l'arrivo di Resident Evil 3 Remake sugli scaffali è atteso per il prossimo 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sapevate che grazie ad un recente leak potrebbe essere stato svelato online il numero di obiettivi e trofei sbloccabili in Resident Evil 3 Remake? Grazie ad alcune recenti dichiarazioni del team di sviluppo è inoltre emerso come Resident Evil 3 Remake sia molto più action rispetto al rifacimento del secondo capitolo della serie horror targata Capcom.