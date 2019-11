Resident Evil 3 Remake in sviluppo: arriva un'ulteriore conferma al rumor

L'accoglienza di Resident Evil 2 Remake è stata a dir poco calorosa, trovando pubblico e critica unanimi nel giudicare positivamente l'opera di rifacimento messa in campo da Capcom.

Il gioco appare nella rosa dei candidati a Game of the Year recentemente annunciata dal team organizzativo dei The Game Awards 2019. Complessivamente, Resident Evil 2 Remake ha inoltre ottenuto ben quattro candidature nelle diverse categorie che saranno oggetto di premiazione nel corso della cerimonia in programma per la notte di giovedì 12 dicembre.

Dopo aver avuto modo di tornare ad avventurarsi tra le strade di Racoon City, gli appassionati della saga hanno chiesto a gran voce la realizzazione di un remake di Resident Evil 3 Nemesis. Capcom non ha tuttavia offerto ad ora alcuna conferma in merito all'intenzione di dedicarsi allo sviluppo di un simile progetto. Sono però molteplici i rumor che si stanno recentemente diffondendo in rete: dopo che diverse fonti hanno riferito di come lo sviluppo di Resident Evil 3 Remake sia in corso, giunge un'ulteriore conferma in merito. Sulle pagine di VGC, possiamo infatti leggere: "Il canale YouTube Spawn Wave riferisce che Resident Evil 3 Remake è in sviluppo presso Capcom, il che combacia con quanto è stato detto a VGC da una serie di fonti".



In attesa di scoprire cosa bolle in pentola presso gli studi di Capcom, ricordiamo che già un Easter Egg di Project REsistance aveva acceso le speranze dei fan.