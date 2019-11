Resident Evil 3 Remake in sviluppo e RE 8 atteso su PS5 e Xbox Scarlett? Rumor!

Nel corso degli ultimi giorni, la serie di Resident Evil è stata al centro di un'ampia quantità di rumor e presunte indiscrezioni: ora, un nuovo insider getta ulteriore benzina sul fuoco!

Attivo su Twitter come "EVIL VR", quest'ultimo ha infatti pubblicato una serie di cinguettii che hanno immediatamente catalizzato l'attenzione dei fan dell'IP Capcom. All'interno dei Tweet, che potete trovare in calce a questa news, l'utente dichiara infatti che "Resident Evil 3 Remake sarà l'ultimo gioco di Resident Evil per current-gen". Con questa frase, EVIL VR offre un'ulteriore indiscrezione legata alla presunta esistenza di Resident Evil 3 Remake, recentemente oggetto di diversi rumor. L'utente afferma di non essere a conoscenza del momento in cui il gioco dovrebbe essere presentato, non esponendosi sulle voci di corridoio che lo collocherebbero tra i possibili annunci ai The Game Awards 2019.

Ma non solo, l'insider si esprime infatti anche su quello che sarà il futuro della serie. "Non aspettatevi l'arrivo a breve di Resident Evil 8", scrive EVIL VR, aggiungendo che la pubblicazione del gioco è "sempre stata pianificata" per piattaforme next-gen. Il titolo dovrebbe infine essere sviluppato utilizzando un RE Engine aggiornato. Secondo l'insider, dunque, Capcom avrebbe in programma di portare la serie su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, con un capitolo inedito.



Come di consueto, vi ricordiamo che rumor e presunte indiscrezioni vanno interpretate con la dovuta cautela: non trattandosi di informazioni ufficiali, potrebbero infatti rivelarsi in parte o totalmente errate.